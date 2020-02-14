竊賊牽走兒童車！駝背猛踩畫面曝光 網笑：扛著跑比騎的快

有網友日前在臉書社團「爆怨公社」上傳監視器影像，表示有名男子趁老闆不注意時偷騎走一台腳踏車。畫面中小偷駝背猛踩贓物，仔細一看竟是「兒童腳踏車」，許多網友看完笑翻直呼，「你馬卡正經欸，要牽也牽大台一點」。

原PO在文中提到，朋友表哥的腳踏車店遭竊，自己幫忙轉發以下內容，「有誰認識或看過這位年約40歲的男子，他來我車店說要買車，結果趁我不注意時偷騎走一輛兒童車，我已報警並索取報案三聯單」。

從監視影像中可見，小偷人高馬大卻縮在一輛兒童車上，緩慢騎在路上，彷彿電影《奪魂鋸》中的拼圖娃娃騎迷你版腳踏車，原PO對此忍不住抱怨，「你好歹牽走，用騎的能看嗎？」。

貼文一出，湧入萬名網友笑翻留言，「放錯地方了啦～應該要放爆笑公社」、「雖然小偷真的很可惡，但是我怎麼一直笑」、「沒辦法已偷竊的心態去看待這起案件哈哈」、「他是不是偷錯台」、「笑死重點是還騎得動」、「說不定他是奪魂鋸迷，I want to play a game」、「用騎的比用牽的還快啦XD」、「上班看這個快笑到不行」。

原PO事後在留言處回應，「謝謝大家的關心及警局的辦事效率，案子已經破案，失物完整並無破損，其實也謝謝竊賊讓我們在困難時期能讓大家開心一下」。