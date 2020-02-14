進醫院不戴口罩遭保全攔截 他打給警察告狀咆嘯

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，除了密閉空間要戴口罩外，去醫院也要戴口罩。近日在《爆料公社》流傳一則影片，一名中年男子到台北三軍總醫院看病，他因未戴口罩遭保全攔下，豈料，心生不滿的他打給警察，告狀醫院不讓他看病，還不斷重複「誰規定到醫院一定要戴口罩」，對於中央流行疫情指揮中心的「民眾出入醫院請佩戴口罩」提醒渾然不知，也讓網友怒批沒公德心。

網友將原Po的文章分享到《爆料公社》，從影片中看到，穿著黑色背心的男子在醫院門口大呼小叫，因為他未戴口罩遭保全攔下，路過民眾見他沒口罩，好心拿給他自己多帶的口罩，並向他解釋醫院要戴口罩的新規定，豈料他不但不接受，還向民眾咆嘯「關你什麼事呀」。

他接著打給派出所向警察抱怨，電話那頭警察跟他說明確實有這個規定，他聽了回應「那副總統從國外回來經過國際機場，為什麼不帶口罩呢」、「醫院他就不給我進去呀」，掛了電話之後，男子繼續找保全抱怨，保全表示「人家都送你口罩了，戴上就可以進入了」，男子怒回「這不是送不送的問題」，就連醫院員工向男子解釋，男子還不停的說「規定在哪裡？規定在哪裡」。

原Po在現場看到這齣鬧劇，便拍下分享在臉書上，他表示「這位『不戴口罩』的先生，大家好心規勸你，你始終都不配合」，原Po批評男子不知道口罩多難買，「請問你這樣行為對嗎？不管大醫院、小診所，人人都需配戴口罩，你的無知，讓我覺得台灣還是有這樣的人存在！你不怕被細菌感染！我還怕被你感染！」

網友看了也表示「就是來看病的更需要戴口罩」、「啊就不用理他，沒戴口罩就是不能進去看病」、「我連去看眼科都要戴口罩呢」、「他是驢子嗎，人話聽不進去」、「這是誰的爸爸，請趕快帶走，不要造成大家困擾」，原Po事後也解釋「在這個時間點是個活生生的教材，但也不期望變成另一個網路霸凌。」。