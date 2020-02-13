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見口罩太鬆藥局店員暖遞新口罩 他PO文淚謝：好人一生平安！
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩是日常必不可少的東西，但市面上仍是一罩難求。一名網友近日遇到一位十分好心的藥局職員，看到他的口罩有點鬆，私人送了一個口罩給他，但原PO「捨不得換」，希望見到有需要的人，會將口罩轉送給他。
該名網友在facebook群組「將軍澳主場」發文，表示今日（13日）去藥局買藥時，「店員見我口罩包不緊很鬆，隨即送了一個私人口罩給我」，讓原PO非常感謝。
原PO指，藥局外貼了紙表示「今天不會有貨，不要盲目排隊」，但店員仍叫她換掉現在戴的那個口罩，原PO答應回到公司會換，但最後還是「捨不得丟掉」，因「可能有人完全買不到口罩，而我都只是口罩鬆掉而已」。
原PO在貼文中向藥局員工道歉，「對不起，如果見到有需要的人，我會將那個口罩轉送別人，又或者留到最後先用」，原PO最後還祝福店員「好人一世平安」。
貼文獲快2000名網友讚好，大讚「良心藥局」、「好人好藥店一生平安！」、「獨立包裝真的很珍貴」，亦有人提醒如果口罩太鬆可以打個結。
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文章授權轉載自《香港01》
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