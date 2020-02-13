到健身房自主隔離？ 汐止婆媽開玩笑引網怒

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續延燒，民眾人心惶惶，戴口罩、勤洗手等防疫措施一點都不敢懈怠。一名網友日前就在臉書社團上指出，在健身房使用三溫暖設施時，竟聽到一位阿姨自稱來三溫暖「自主隔離」，讓原Po嚇得急忙離開。事後，該名阿姨稱自己是在開玩笑，讓原Po直呼：在這個敏感時期，「你好意思嗎？」

女網友日前在臉書社團「汐止集團」上發文表示，自己到健身房使用三溫暖設施時，卻聽到一旁的婆婆媽媽中，有位阿姨自稱現在在「自主隔離」，讓原Po嚇得趕忙離開現場。她憤怒地表示，來三溫暖自主隔離「合理嗎！太扯了吧！也太缺德！」、「 怎麼檢舉這種人！1922會聽嗎？」

事發當下，女網友心急地離開現場，但是沒戴眼鏡也認不出來究竟是哪位阿姨自稱在隔離中。原Po說到，「我不知道她到底是自己覺得應該要隔離，還是有被說要隔離，但現在這麼敏感，好意思開這種玩笑嗎？」隨後，原Po也更新貼文，表示當時其他民眾也有聽到，便趕忙通知工作人員。該名阿姨才澄清，因為疫情的關係，春假期間都沒有外出，才會「開玩笑」說自己只能在三溫暖自主隔離。

原Po表示，健身房的工作人員再三保證，該名阿姨是常客，絕對沒有問題。但她認為，現在疫情嚴重，三溫暖又是密閉空間，開這種玩笑實在不太適當。

在這抗疫特別時期，政府也對假消息、未經證實的疫情訊息嚴加調查，如民眾散布不實訊息，除會被依社會秩序維護法第63條，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。更甚者，依照傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，以致損害於公眾或他人者，罰金提高到新臺幣3百萬元。