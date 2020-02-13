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「40歲巨嬰」只想吃泡麵每天摔飯菜 護理師崩潰：要怎麼顧

聯合新聞網 / 綜合報導
病人因長照機構提供的餐點與想吃的不符，每天照三餐摔飯菜。 圖擷自facebook

上班讓你累的不是工作，而是遇到的人。近日有位護理師上網抱怨自己遇到的病人，她表示自己在長照護理機構上班，機構都會照三餐提供飯菜，飯菜由營養師算好熱量，不過有位病人只想吃泡麵，照三餐摔機構提供的餐點，護理師向病人家屬反應，只得到「妳會不會哄小孩」，護理師爆氣「是要人家怎樣顧」。

原Po在《爆怨公社》上發文，她表示上班不只要處理家屬情緒，也要處理病人情緒，近期因為一位病人想吃泡麵，而拒吃機構提供的飯菜，她解釋「因為家屬沒特別交待，零食跟泡麵是要怎麼給病人吃，所以我們照常理來說，不可能讓她的泡麵取代一餐正餐」，機構的餐點都是經由營養師評估後才會提供給病人。

原Po表示「每一個病人都有被算好熱量，結果現在這病人整天嫌菜色不好吃就算了，現在開始用摔飯菜這招來表達訴求」，護理師致電給家屬只得到「她不吃飯要吃泡麵就給她吃阿，吃給她死」、「妳會不會哄小孩，就把病人當小孩哄阿，她想怎樣就跟她協商」。

原Po怒批「我們上班要顧整棟快90床的病人，還要替你們哄這40幾歲的巨嬰，每次都摔湯摔飯菜，現在是要人家怎樣顧」，網友看完也回應「 辛苦了，愛吃泡麵就給他吃吧」、「要找養老院，就不要要求人家用個人看護的精力照顧你的家人。」、「可惡，真是糟蹋人」、「告訴他跟家屬摔一次要賠200元的清潔費跟碗盤損傷費」。

長照 養老 看護

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