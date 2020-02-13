上班途中被推銷250元愛心筆 他用一招趕跑2屁孩

許多人在路上遇到推銷都會相當困擾，一名網友在上班途中遇到兩位學生正在賣愛心筆，他便找理由拒絕，沒想到對方竟不放棄地纏著他，他最後想出一招讓對方打退堂鼓。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，他在上班途中到便利超商繳款，沒想到繳費完後遇到兩位學生在賣愛心筆，兩位學生一看到原po便問，「可以幫助我們學習，買一筆做愛心嗎？一隻只要250元就好」，原po一聽馬上拒絕，正準備騎走，沒想到對方仍然不放棄，「不然200元賣你就好」，令原po相當無奈。

原po想到一招，「你身分證借我看一下」，對方不解地問「你要幹嘛？」，原po則理所當然地回，「準備報警啊～」，對方一聽便拔腿就跑還罵了五字經，最後原po表示，那隻筆在文具店只要15元，認為好手好腳卻不去打工只會做這種事，相當傻眼。

網友則紛紛表示，「不意外，這種拉圾很多~~」、「回：我手邊有一批，一支賣你150就好！」、「超討厭人家纏著賣東西」、「愛心都被拿來濫用了....昨天還有遇到一包香300的...現在不是50、100在騙了」。

有網友則表示，無法理解要用高價買便宜的物品來做愛心，「我一直都不明白，為何做愛心就要用高額的費用買一個很便宜的東西」，不過也有網友認為，可能賣愛心筆的小孩也是受害者，「拿愛心名義在騙錢而已，有些小孩也被騙當賣筆的，但他們真不知道是在騙人嗎？可能不知道嗎？」。