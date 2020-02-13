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那些年斥資千萬的華麗主燈 結束後到哪去了？

公司以「對帳」要求員工交存摺 網看了狂勸：還不快逃

聯合新聞網 / 綜合報導
公司要求員工交存摺，網友質疑是詐騙手法。圖為刑事局破獲詐團收簿手集團，查扣30多本人頭戶存摺。記者陳金松／攝影

遇到這種情況應該要順從公司還是保護自己呢？近日有網友在《批踢踢實業坊》上發文，他表示因為公司帳務出問題，執行長要求員工們把存款簿上繳，他認為公司應該跟銀行查詢即可，並詢問網友遇到這種情況該怎麼處理比較好，其他網友看了狂勸「不要給，這種狀況給了可能有問題」。

原Po在《批踢踢實業坊》上發文，他表示最近公司執行長要求員工們將自己存款簿上繳，因為帳務出問題，「我就覺得很不合理，就說公司都會有轉帳紀錄，就算有問題直接跟銀行查詢就好，為什麼要我們把自己的存款簿上繳」，執行長則解釋，拿員工的存款簿對帳又快又直接，原Po詢問「遇到這樣的情況要怎麼處理比較好啊？」

網友看了，有人認為「送他，反正都是月光族」、「這樣一直網購被發現怎麽辦」、「你的公司是不是只有兩個人，然後執行長是你老公」；也有人認為公司要求不合理，「存簿有私人財務資訊，我不提供」、「一個連員工薪資轉帳都搞不定的公司，財務狀況很可疑」。

網友也建議原Po「不合理，不信你去問銀行或勞工局」、「不要給，小心淪為詐騙工具，吃上官司」、「說詞竟然是對帳XD這是詐騙集團吧」、「準備找其他工作吧，這是什麼邪魔歪道公司」、「個資法，還有存簿不可以輕易給人，會有危險」。

PTT 詐騙

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