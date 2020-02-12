各國隔離餐曝光 網見「美國餐點」搖頭：飛沫傳染？

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情升溫，各國對從中國大陸回來的僑民實施隔離政策，先前傳出台商抱怨台灣隔離餐點菜色差，於是有網友分享韓國、日本、美國、武漢的隔離便當，並詢問大家喜歡哪一道，引來民眾熱烈討論。

原PO在PTT以「各國隔離餐食大比拼」為題發文，只見武漢方艙醫院的四菜便當、台灣有雙主菜加6道配菜、韓國是鰻魚加8道配菜、日本為燒肉加2道配菜、美國隔離營慶祝Super Bowl（超級盃）雞翅派對。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「美國口水餐+1」、「韓國跟美國的都很好」、「日本只有燒肉配菜好少有點慘」、「美>韓>台>日>中」、「韓國感覺不錯，美國是在度假？」、「台灣只是包裝不好看其實很豐盛，美國是真的在開派對」。

也有人認為美國防疫隔離不夠謹慎，容易增加傳染風險，「隔離還用自助式，是想二度傳染嗎？」、「美國這樣是在隔離什麼啦！」、「美國完全沒有做好防護措施」、「大家夾同一道菜是想飛沫傳染嗎？」、「美國真得過超爽，我覺得有人帶病的話大概全感染了」。

美國隔離營慶祝超級盃雞翅派對。圖擷自 ptt

韓國的隔離便當。圖擷自 ptt

日本的隔離便當。圖擷自 ptt