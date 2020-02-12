日本防疫沒有很糟？網曝這點優勢：比台灣強太多

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，不少輿論認為，此次日本政府的防疫慢半拍，才導致確診人數急速攀升，但一名居住在日本的網友認為，日本防疫措施其實沒有這麼糟，並舉出兩個親眼所見的案例，直言日本有項重要優勢，比台灣強很多。

一名PTT網友表示，「日本民間的防疫我覺得確實是好很多，台灣公衛領先中國一個世代，那麼日本又領先了台灣一些」，首先在「口罩」方面，他表示，台灣民眾大量囤口罩，使得政府進行數量管制，人民還要排隊買口罩；但在日本，各大藥妝店自主控管口罩銷售，加上陸客數量減少，口罩沒那麼難買。

接著原PO認為，「洗手」是台灣與日本相差最多的地方，他表示，台灣很多路邊攤或店家都沒有戴口罩與提供洗手，但日本東京有很多餐飲業，都貼上服務人員要戴口罩的標示，也有非常多的店面，門口主動提供酒精消毒。

最後原PO補充，由於日本民間的「龜毛防疫」，近期流感更是大幅下滑，「真的不能不說日本人自我防衛意識的確比台灣強太多！」並表示台灣很多人搶口罩，但拿到口罩後，卻又不洗手，對防疫也沒什麼效果。

文章曝光後掀起網友討論，不少人紛紛留言，「勤洗手是真的比台灣做得確實非常非常多」、「或許民族性跟公衛概念救了日本」、「台灣人的洗手觀念比起日本真的很薄弱，看過很多次，日本的服務生不但非常勤洗手，打掃也勤，台灣人好像戴個口罩就萬事大吉」。

但也有網友持不同看法，表示「平行時空嗎？你是幾點買（口罩）的？東京明明已經缺了兩個多禮拜一枚都沒有」、「用買不買得到口罩來說防疫好壞？你指出的比較像是兩國人的生活日常，這跟防疫也無關」。