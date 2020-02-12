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世上最恐怖的食物？他指「這食材」網點頭：吃到哭
世界上有各種食物，每種食材都有它獨特的外表、口感與味道，但不是每個人都能接受，有網友在PTT發文詢問，「芋頭是不是世界上最恐怖的食物之一」，並提出自己的看法，引來民眾熱烈討論。
原PO在文中表示，自己認為芋頭是可怕的食物，尤其買蛋糕慶生時，假設每人都拿到一塊蛋糕的情況下，面對這裡裡外外都是芋頭的東西，感到非常恐懼。
貼文一出，網友紛紛留言回應，「芋頭不該存在世上」、「我超恨芋頭丟進去煮湯，尤其是佛跳牆」、「噁心的芋頭不吃不吃」、「芋頭噁爆，加了之後什麼食物都毀滅」、「火鍋料為什麼要有芋頭！」、「芋頭是唯一讓我吃到哭的東西」。
但喜歡芋頭的民眾則表示，「你不吃我幫你吃」、「胡說！芋頭是神聖食物之一」、「芋頭不管甜的鹹的都超讚」、「不討厭，還蠻好吃的口感綿密」、「芋頭超好吃，人間美味」、「芋頭是聖物不要污衊它」。
也有人舉出其它的恐怖食物，「茄子才應該消失」、「青椒、芋頭、香菜不行」、「明明就是洋蔥跟青椒」、「芋頭、香菜、香菇、青椒、苦瓜、茄子」、「油蔥才可怕」。
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