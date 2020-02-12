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影／賽後一起撿小熊維尼引爭議 網友：羽生結弦變吸塵器啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
羽生結弦在溜冰場上幫忙撿小熊維尼的身影。圖／デイリースポーツ

韓國二月七日舉辦的2020四大洲花式滑冰錦標賽，日本知名選手羽生結弦男子個人賽中短曲項目的111.82分拿下了世界紀錄。以往，花式滑冰比賽在進行完畢以後，都會出現將花束丟擲到比賽會場的特有節目。而曾公開宣告自己喜歡迪士尼卡通角色小熊維尼的羽生結弦，則會在每次比賽後，收到粉絲們投擲的大量小熊維尼玩偶，也成為羽生結弦比賽時的一個特有環節。

而本次比賽中，羽生結弦也因為穿插在「花童」之中，幫忙撿拾散落在場上的小熊維尼，被日本各媒體稱頌「為下一位選手展現的貼心之舉」。不過，日本網友之間也出現了對此批判的聲浪。事實上，日本從去年的日本花式錦標賽後，就全面禁止向溜冰場上投擲物品。除了為確保比賽進行的狀況，觀眾的安全也是考量的一大要點。有不少人覺得，從安全性等方面考量，將小熊維尼丟入場中並不值得蔚為佳話。

許多網友紛紛指出這種行為的危險性與不適當：「拜託不要讓比完賽的選手還要做這種事，然後在那邊『羽生好棒喔、還會撿小熊維尼』好嗎？」、「是可以理解看到偶像的心情，但可以不要再丟小熊維尼了嗎？不只下一位上場的選手會很困擾，剛比完賽的羽生也因為你們而不得不留下來收拾。」、「羽生結弦都變成小熊維尼的吸塵器了」、「粉絲根本沒在考慮羽生的心情，只是做自己想做的事」、「身為小熊維尼的粉絲，我真的很討厭羽生每次表演後，粉絲們把小熊維尼亂丟的樣子」、「會在羽生表演完丟小熊維尼的人應該全面禁止進出。」

羽生結弦 小熊維尼

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