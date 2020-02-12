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她半夜滑推特超灑淚 大喊：台灣正在被世界看見

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。記者林澔一／攝影

有網友在網路上表示，在瀏覽推特時發現搜尋欄出現「＃TWforWHO」的標籤，且內文大多分享youtuber阿滴「給世界衛生組織的一封公開信」的影片，讓他不禁感動喊「台灣正在被世界看見！」。

一名網友表示，因為半夜睡不著覺的緣故，所以就拿起手機點開社群看文章，沒想到他竟在推特的搜尋頁發現了「＃TWforWHO」的標籤，而且已經累積了超過2500次的標註次數，同時「Taiwan」的標記則是超過2.4萬次，讓他興奮在「Dcard」上與大家分享這則資訊。

由於原po相當好奇被標記的文章內容，因此在仔細閱覽後發現了內文有許多來自各國網友大力推薦阿滴日前所拍攝「給世界衛生組織的一封公開信」的影片，當時影片發布後就引起許多網友討論，而目前影片已累積達87萬的觀看次數，原po也感動的喊，「台灣正在被世界看見！」。

貼文發布後，有網友留言表示，「大家繼續努力，讓更多人看到我們」、「雖然這樣說不太好，但正是因為武漢肺炎的爆發，點亮了中共的種種行為，並且讓台灣有機會被全世界看見呢」，也有不少人稱讚阿滴，「阿滴讚讚，有影響力做有影響力的事」、「阿滴願意用自己的社群影響力去做這種事情就是給推阿」、「台灣Youtuber的最佳典範沒有之一」。

網友滑推特。圖片來源／Dcard

新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 WHO

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