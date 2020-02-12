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自主隔離14天難嗎？ 網曝「必備三項」喊根本不難

聯合新聞網 / 綜合報導
網友指有網路、水和食物就能居家隔離14天。示意圖。圖片來源／ingimage

中央流行疫情指揮中心規定，若有疑似接觸新冠肺炎武漢肺炎、Covid-19）者要居家隔離14天，但就有人表示，最近房東收到許多只租半個月套房的詢問，讓他好奇人真的能自主隔離半個月嗎，而多數網友指出，只要有網路和食物、水就可以。

一名網友在「Ptt 八卦版」表示，因最近年後離職潮的關係，他所住的地方套房多出幾間空房，但在房東刊登租屋資訊之後，卻收到許多台灣人或是香港人打電話詢問，能否只租半個月，而開出的價格還是月租的價錢，等於能多收半個月的房租，因此讓房東非常心動。

不過，原po則向房東說，除非有強制力，不然人很難在一個房子裡面待半個月，原po甚至認為，「他們絕對會偷偷溜出來去附近的便利商店散步，或是到附近的公園走走，搞不好跑去觀光」。

雖然來住的人也不一定真的染有新冠病毒，但原po聽到房東有此想法後相當害怕的喊，「我現在搬離這棟套房公寓來得及嗎」，也好奇向大家詢問「人類真的有辦法自主在房間待半個月嗎？」

文章一出，不少人認為只要有「網路」、「食物」、「水電」就可以在家待半個月，網友表示，「有水三餐電腦網路 奢侈一點就PS4，半年都可」、「有網路有人送餐 ok啊」、「電腦網路食物水就好」，也有人說「買點冷凍水餃、泡麵、叫外賣，可以」、「現在有外送其實不難」，但也有人指出，「套房還是有壓迫感，透天或公寓就沒差」、「房間採光，VIEW好的話還OK阿」。

武漢肺炎 新冠肺炎 疫情

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