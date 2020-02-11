日本編輯窩心千里寄口罩 「高捷少女」漫畫家超感動

新冠肺炎（武漢肺炎，簡稱NCP）疫情肆虐全球，引發各地一陣口罩「慌」。台灣一名漫畫家就在臉書上發文表示，前（9）日莫名收到一個裝滿口罩的包裹，起初還以為自己有了瘋狂粉絲，沒想到竟是曾合作過的日本編輯，越洋千里寄口罩來，讓他超級感動。

台灣漫畫家「初夏」在臉書上發文說到，前日突然有人寄了包裹給他，裡面不但有現在超難買的口罩，還有點心，讓他一開始以為自己有了「瘋狂女粉絲」。沒想到這個難得的包裹，竟然是這名漫畫家過去合作過的日本編輯，大老遠從日本寄給他的口罩，讓他直呼：「日本那邊口罩應該更難買吧！！！」。

包裹上貼了一張畫有可愛漫畫的紙，少女臉上帶著幾分憂心，胸前還畫了一個口罩，旁邊以中文寫下「注意流感、注意感冒，請保重身體喔」。該名日本編輯還說到，「現在台灣買口罩是非常難，所以我給您這些口罩，出門時請戴口罩，請您給需要的朋友」、「您的健康是我的幸福，請保重身體，謝謝」，暖心至極的話語讓漫畫家感動不已。

該名日本編輯，為過去初夏參與高雄捷運虛擬代言人「高捷少女」計畫時，合作的GA文庫編輯。初夏為高雄捷運創作的代言人「小穹」及其它3位漫畫家設計的艾米莉亞、婕兒、耐耐，成功為高捷吸引年輕族群的目光，並進一步發展為《前進吧！高捷少女！》（進め！たかめ少女！）計畫。