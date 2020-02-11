專家說什麼台灣人就信 為何這點卻不做？網分析：真的懶

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）持續延燒全球，我國民眾為了防疫，無不一窩蜂的搶購防疫物資，先是排隊搶口罩引發「口罩之亂」，隨後就連酒精、乾洗手等消毒用品都缺貨，更有網路謠傳為了製作口罩，因此衛生紙、衛生棉等生活必需品的原料都會短缺，造成超市衛生紙被搶購一空，最後則被經濟部證實兩者原料根本不同。對此就有一名網友在爆廢公社PO文提到，台灣人只要專家說什麼就信什麼，但是卻有一個狀況例外，PO文一出後網友紛紛直呼「有時間排隊沒時間運動」。

原PO在文中PO出一張照片並表示「有沒有人知道為什麼啊？」只見照片中的文字反映出現在台灣民眾防疫的情況，「專家說戴口罩可預防新型病毒，口罩售罄，專家說雙黃蓮可抑制新型病毒，雙黃蓮售罄，專家說多運動可增加免疫力，你們就跟聾了一樣」，這讓原PO感到相當疑惑。

網友看到PO文後，立刻瘋狂留言討論並舉例「像是均衡飲食、勤洗手、別熬夜之類的，大家也都會自動略過」、「這倒是真的，專家說高油高糖會導致糖尿病跟癌症，一堆人也完全不怕，根本不管」、「勤洗手真的都沒人在管的，一直去搶口罩」。

也有網友分析為何大家不去運動，反而瘋狂搶物資的真正原因「因為運動真的太累了，而且加上懶得出門」、「因為一個是要長時間累積，其他都是馬上吃就可以預防」、「因為現在的人都懶得動，卻很勤的去排隊」、「應該是正確的防疫沒人願意聽進去，只會盲目的跟從錯誤偏方」、「大家都這麼忙，根本沒時間運動」。

更有網友批評台灣人的搶購亂象「有時候很受不了台人一窩蜂的特點，真正需要的都拿不到資源」、「重點是浪費口罩的那些人還敢說自己沒有口罩可以戴」、「真的不要再誤傳謠言了，好好勤洗手，手出入公共場所才是上上策」。