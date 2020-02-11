訃聞上該怎麼稱「小三」 網黑人問號：小三也能放？

準備後事的過程中，訃聞是喪家向大眾報喪的公告，不過家中地位尷尬的人該放上訃聞嗎？近日有網友在《批踢踢實業坊》發文，他表示最近親戚過世，家中為了訃聞上小三的稱號吵得不可開交，他詢問網友遇到這種事嗎？「應該要用什麼稱謂比較適合呢？」

原Po在《批踢踢實業坊》上發文，他表示最近有親戚過世了「聽說為了小三在訃聞上的稱謂吵得不可開交，殯葬業者一開始建議用『如妹』，但是小三聽了很生氣，覺得應該用『護喪妻』跟『謹良妻』」，他詢問有人遇過這種事情嗎？應該要用什麼稱謂比較適合呢？

網友看了回應「挖賽小三還可以放上訃聞喔」、「妾室可以，有祭過祖拜過公媽的，自己在外面玩的不行」、「葬儀社還能生個如妹的稱謂已經很文雅了」、「我倒是有遇到娶兩個的，兩個名字都有上去」、「若是有大老婆認可的，至少要放上還勉強可接受，上面的『如夫人』或『妾』等正式可用的均可」。