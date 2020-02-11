訃聞上該怎麼稱「小三」 網黑人問號：小三也能放？
準備後事的過程中，訃聞是喪家向大眾報喪的公告，不過家中地位尷尬的人該放上訃聞嗎？近日有網友在《批踢踢實業坊》發文，他表示最近親戚過世，家中為了訃聞上小三的稱號吵得不可開交，他詢問網友遇到這種事嗎？「應該要用什麼稱謂比較適合呢？」
原Po在《批踢踢實業坊》上發文，他表示最近有親戚過世了「聽說為了小三在訃聞上的稱謂吵得不可開交，殯葬業者一開始建議用『如妹』，但是小三聽了很生氣，覺得應該用『護喪妻』跟『謹良妻』」，他詢問有人遇過這種事情嗎？應該要用什麼稱謂比較適合呢？
網友看了回應「挖賽小三還可以放上訃聞喔」、「妾室可以，有祭過祖拜過公媽的，自己在外面玩的不行」、「葬儀社還能生個如妹的稱謂已經很文雅了」、「我倒是有遇到娶兩個的，兩個名字都有上去」、「若是有大老婆認可的，至少要放上還勉強可接受，上面的『如夫人』或『妾』等正式可用的均可」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言