好市多見母子檔把飲料裝水桶 網友：有錢辦會員沒錢買飲料

美式賣場好市多是許多家庭採購的首選，賣場中的自助區更吸引客人消費，不過自助式美食區時常會發生客人貪小便宜的行為。近日有網友《爆料公社》上發文，他拍下有對母子檔在中和好市多裝飲料的影片，他們將可樂裝在自帶的水桶中，想要利用好市多無限暢飲的漏洞帶飲料回家，網友看了影片直搖頭，認為這種行為不可取。

原Po在《爆料公社》上發文，他表示「中和好市多，直接請出水桶了」，從影片中看到，一名男子拿著紙杯到飲料機前裝可樂，他喝了一口後就把飲料遞給母親，母親再將飲料裝進自帶的水桶容器中，過程中還用推車裡購買的商品擋住水桶，不想被人發現他們貪小便宜的行為。

網友看了影片，紛紛留言「買得起會員卡，買不起汽水！台灣人，自重點好嗎？吃相難看」、「汽水機的氣用打的，這樣裝回去只會變成糖漿很難喝吧！」、「還好他們小孩不在旁邊，真的是最壞的身教！」、「好像不是很好倒，提醒他下次記得帶漏斗」、「何苦呢，又傷牙、又頻尿、還會被爆料，得不償失啊！」。

也有人認為原Po的影片會造成有心人士炒作，「這行為真的不對，但發現的人沒有去柔性勸導，反到是po讓大家上網路上灌爆的心態」、「還好啦，反正人家有繳年費，好市多也不怕人家喝，不需要公審吧！我們需要多一點正面能量的爆料」、「人心！稍微過頭了！請別再放大再放大！得饒人處且饒人，莫要得理不饒人！」。