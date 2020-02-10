咖啡杯蓋就口飲用設計是衛生漏洞？網酸：真的都不用出門了

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）疫情持續延燒全球各個人心惶惶，不少民眾幾乎到哪都會佩戴著口罩，或隨時用酒精消毒，就是為了避免被病毒傳染，現在就連餐飲的衛生問題也漸漸引起大家關注。近日一名網友在《Mobile01》上PO文提到，許多便利商店為了因應政府的減塑政策取消提供吸管，而將杯蓋改成可以直接飲用的設計，但他卻認為一些店員收完銀後就馬上製作飲料，手部沒有經過消毒，不免讓人懷疑是否有衛生問題，因此讓他直呼「此狀況台灣是衛生大缺口」。

原PO在文中表示，在便利商店取消提供吸管後，咖啡杯蓋的設計直接變成可以就口飲用的設計，不過他卻觀察到店員們在接觸大量紙鈔硬幣後，直接用手取杯蓋，這樣應該會沾染大量病毒和細菌，甚至說道「這樣不是很危險且不衛生嗎？」，接著又指出，雖然一旁通常有酒精消毒瓶供店員使用，但他察覺大部分的店員除了忙碌而沒有時間消毒外，更會因為不是自己要喝的，而忽略消毒的重要性。

此外有些店員拿取杯蓋的方式，會讓手指碰到杯蓋內側，進而直接污染到咖啡。最後原PO根據以上觀察，認為台灣應該要向日本便利商店看齊，採用自行DIY的方式才符合衛生，否則就會變成衛生的一大漏洞。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言表示「只有先用濕紙巾抹乾淨後才喝，要不然就是帶自己的不鏽鋼吸管」、「因為不是每個店員都會先消毒，所以我都把杯蓋拆掉直接喝」、「拿掉杯蓋直接喝這樣還比較方便」、「養成攜帶保溫杯出門，出門裝水，喝完就裝飲料，這樣環保愛地球」、「其實星巴克也是這樣的」、「自帶環保杯還可以退3元，就沒有杯蓋衛不衛生的問題了」。

不過也有網友認為杯蓋這種程度根本不算什麼，所以其實不用過度大驚小怪，「早餐店、小吃店的吸管、免洗餐具店員也是直接用手拿，有些餐具放托盤上托盤也不知道如何洗，但是吃了好像也沒怎樣，鄉下骯髒吃骯髒長大啦」、「超商咖啡杯蓋都注意到了，那搭公車、捷運時的吊環或座位，前一個人使用後有先消毒再使用嗎？生活中的種種如果都仔細想一遍衛生安全是否及格，那真的都不用出門了」、「麵包店的盤子才髒吧」、「別怕咖啡杯蓋髒，咖啡機裡面更精彩」。