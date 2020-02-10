手機沒電超緊張⋯台鐵列車長神救援！她感動：一定要這麼有人情味？

台鐵人好暖！一名25歲的網友於9日晚上9時2分搭乘台鐵區間車時，發現自己手機沒電了，但她還需要3小時才會抵達目的地基隆，無奈只好詢問列車長充電車廂的位置，然而列車長卻回應區間車沒有充電車廂，讓她非常崩潰，2分鐘後列車長竟拿著行動電源說「這個先借你」，讓該網友「感動到爆炸」，直呼「台灣人一定要這麼有人情味嗎？」

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，她是一個25歲的表演者，近日至台中燈會表演，9日晚上9時2分從台中后里搭上台鐵區間車北返基隆，上車後發現手機沒電了，但她還要3小時才會到站，且到站後已是半夜，還需要以手機聯繫家人或叫車。

為了將手機充電，該網友只好向列車長詢問充電車廂在哪裡，列車長卻回應，「區間車沒有充電車廂」，讓她非常緊張，想不到2分鐘後列車長手上拿著行動電源出現，並說「這個先借妳，下車再還我就好」，讓該網友很是感動，直言「在這種時刻想到的不是我會不會偷走他的行動電源，而是這位旅客需要幫助，超級暖心的」。

其他旅客看完她的經歷也非常感動，留言「台鐵第一線人員服務很好」、「列車長是好人」、「滿滿的人情味，真的很暖心」、「台灣還是很多人願意相信人性本善，助人為快樂之本」。

也有人說「妳本身在借時一定也很有禮貌，不然一般車長不會去做職務以外的工作，會有後遺症，車長會這樣不是沒人情味，是大多旅客素質造成的。不過急難危險有特殊需要時，車長都會幫忙的」。