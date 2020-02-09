台中市貴為直轄市很鄉下？ 網曝1致命缺點：公車要等15分

台灣每個縣市的發展程度都不盡相同，每個城市也各有特色，各地都擁有該地區特有的人文風情，但究竟哪個地區最適合居住，大家也都有自己的看法。不過昨（8）日卻有網友在PTT上PO文表示，近日他去台中火車站附近等公車時居然要等15分鐘，而且一路上乘客加上駕駛人員更不超過5人，這樣的情況與他在台北所看見的景象完全不同，因此他就懷疑詢問網友「台中市是不是很鄉下啊？」

原PO在文中提到，台中雖貴為直轄市，但是火車站附近的公車不僅要等15分鐘，而且一上公車後車內人數加上駕駛員也不超過5人，因此讓他好奇的說「台中是不是很偏僻啊？」，更提及自己在台北市搭公車都是站票，就算是很奇怪的路線也都是滿滿人潮，連個座位都沒有，甚至說道「台中人都不搭公車的嗎？那整天吵著要捷運幹嘛？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友留言，紛紛指出台中的城市弊端「台中空氣髒，人又沒水準」、「鄉下地方都這樣的，有些還要等半小時」、「明明是市中心，卻一堆破爛的房子，超恐怖」、「路超小、違停超多又密集，根本悲劇」、「啊不是台北以外的地區都鄉下嗎？」、「台中真的算鄉下無誤」、「在台中還是自己開車騎車最方便」、「台中公車都髒髒黏黏的，要不是免費的真的沒人」、「還不都被天龍國把資源搶光了，看看經費差距就知道了」。

但是也有不少網友指出台中市優點「台中公車10公里免費啊」、「看看精美的一中，一分鐘好幾班」、「雙北再來就台中啦，還好吧沒想像中偏僻」、「台中有10公里免費台北沒有，所以不要嫌」、「其實台中已經算方便了，在台南等公車要更久」。