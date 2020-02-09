藥師捐私人口罩給病兒媽 隔天被「退貨」紙條暖哭眾人

武漢肺炎持續延燒，衛福部為因應大批民眾買不到口罩，而推出口罩實名制措施，但即使已嚴格規定每人購買數量，始終還是有民眾早起排隊買不到的情況。今（9）日就有一名男性藥師在PTT上PO文表示，自己是社區藥局的藥師，也參與這次防疫口罩發放的第一線，近日一位媽媽帶著小孩的健保卡想要領口罩，但原PO的藥局已經完售，由於這位媽媽需要帶孩子做心臟手術，所以進出醫院真的很需要口罩，情急之下原PO就將自己的私人口罩給了對方，沒想到隔天這位媽媽竟然做出讓他超暖心的舉動，讓他感動直呼「很少人能做到這樣！」。

原PO在文中提到，當下這位媽媽非常懇切的詢問他「我到底要如何才能買到口罩？」，因為她已經連續跑了好幾間藥局，而且每間藥局的發放時間都不一，所以每次去買都落空，她心急的表示「小孩做心臟手術要出入醫院真的很需要口罩」，但原PO還是礙於規定無法賣她兒童口罩，隨後他就拿出了自己的2個私人口罩送給對方應急，甚至還教她如何加工成兒童口罩，希望能幫助到這位媽媽。

沒想到隔天這位媽媽竟然將口罩原封不動的還回來，上頭還付上一張超暖心紙條，讓原PO感到又驚又喜。只見紙條上寫著「謝謝您昨日的善意，願意將私人口罩給我們家小朋友」，由於這位媽媽已經有領到兒童口罩了，因此就將原本的口罩還給原PO，讓他在工作時可以用。

最後原PO也透露，看到紙條後感覺這幾天如臨戰場的疲憊都突然被療癒了，這位媽媽是真的只拿取她需要的部分，很少人能做到這樣。還說道「禮讓口罩就像禮讓博愛座，沒有對與錯，很多人的隱性需要也是我們看不出來的」，因此他真的很感謝這些不留私的人。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言表示「台灣多一點體貼的人，會讓社會更和諧」、「防疫能成功本來就是國民素質的展現」、「台灣還是有很多好人的」、「全台灣的藥局都辛苦了」、「有這些不留私的人，台灣一定可以很快度過這次疫情」、「真的很感人，這才是台灣人應該有的素質」、「可以不要在口罩裡加洋蔥嗎？也太暖了吧」。