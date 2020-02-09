遊客特地南下恆春搶口罩？ 網酸：是要當伴手禮嗎？
武漢肺炎持續延燒全球，幾乎各個國家都在鬧口罩荒，台灣也引發了「口罩之亂」，即使衛福部已祭出口罩實名制來因應口罩供不應求的情形，但依然還是有民眾為了搶口罩而漏夜排隊。昨（8）日就有一名網友在臉書《恆春半島公共事務討論社團》PO出一段恆春鎮上一間藥局前大排長龍的影片，並直呼「這些是遊客特地下來搶我們的口罩嗎？」PO文一出，許多網友也紛紛反酸「是要當伴手禮嗎？」。
原PO在文中PO出一段影片，只見影片中在一間健保特約藥局前，排滿了要買口罩的民眾，人龍甚至綿延到看不見盡頭，使前幾天沒什麼人的恆春鎮，假日突然湧入人潮，原PO也提到這些人根本就不是來旅遊的，而是特別南下來恆春搶口罩，這讓原本口罩存量還足夠的藥局，全部都被搶購一空，甚至還造成交通大打結，不少車輛都被塞在馬路上，讓本地人的生活也因此受到影響。
許多網友看到這種景象都留言表示「太誇張了，這樣害本地人要用都沒有」、「根本沒必要搶成這樣」、「感覺他們搶完口罩會去搶衛生紙」。也有網友呼籲應該要留給需要的人，「拜託口罩留給真正需要的人」、「請讓給真的需要的病人與醫護人員，我們這裡空氣很好，所以不要搶」、「這樣真的會害很多人都沒有，請留給真正需要的人可以嗎？」。
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