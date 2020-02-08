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影／哭笑不得！里長忘記關廣播 半夜怪聲頻傳驚醒里民
台灣許多村里都會設置廣播器，使村里長方便宣布公告、傳達給民眾，但要是忘記將廣播關閉的話，恐怕村里長家中的聲音會傳遍大街小巷，成為民眾飯後娛樂的話題。一位網友近期上網發文，分享自家里長忘記關廣播的趣事，而夜裡廣播傳出的巨響令許多里民驚醒，而原PO也忍不住憋笑紀錄下一切。
原PO昨日（7日）在臉書社團「爆笑公社」發文，並貼出一段影片，影片中夜裡的街道傳出陣陣巨響，仔細聽發現是從廣播傳出來的，原來是里長伯睡前忘記將廣播關閉，把自己睡覺時的鼾聲都播了出來，而鼾聲聲音之大如雷響徹雲霄，令里民驚醒，原PO聽到聲音後也不停憋笑，將畫面錄了下來。
影片一曝光後，許多網友紛紛留言，「空襲警報嗎」、「只看影片我以為是要靠北飆仔，結果是里長在飆車」、「笑死，全村都知道里長在睡覺」、「如果里長伯跟嫂半夜加班又忘了關廣播器，別打我」、「這是在試車催油門吧」、「還好不是愛愛的時候」、「表示里長累了」、「拜託誰打去叫里長關掉」。
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