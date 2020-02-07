武漢肺炎日本確診86例防疫失敗？ 網指潛伏期過後才知道

豪華郵輪「鑽石公主號」日前傳出武漢肺炎病例，緊急隔離上千名乘客，目前日本總計86人確診，是中國境外疫情最嚴重的國家，雖然帳面數字看起來很高，但都沒出現社區傳染，就有網友好奇詢問，「日本有算防疫失敗嗎？」在網上掀起熱議。

原PO在PTT發文表示，日本確診病例是中國境外最高，不過防疫失敗的標準還是以社區感染為準，目前只有中國跟香港有社區感染，日本雖然病例數多，但都還沒有社區感染，加上春節期間湧入大量遊客，雖然距今不到14天，但過了10幾天也沒爆出社區感染，所以日本有算防疫失敗嗎？

貼文一出，網友紛紛留言，「這種數字就結果論沒意義，你就看日本防疫細節上怎樣就知道了，一堆很扯的事」、「真的不是不爆，潛伏期罷了，接下來日本街頭出現突發倒地病患是有可能的」、「日本從武漢撤僑回來，還讓他們戴口罩開記者會…傻眼」、「日本通報超鬆，說不定現在一堆被當感冒治療」、「現在日本就跟中國一樣雷，都在拖別人下水」。

但也有人認為，「目前算成功吧，這麼多例都找的到來源，找不到傳染源的才可怕」、「扣除郵輪感染的61人，日本也才20幾例」、「沒有社區傳染就算成功」、「日本雖然是殘念檢疫，但也都好好的，所以應該不算失敗」、「沒有出現死亡就算成功」。