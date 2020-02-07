請同事傳喪假證明竟然收到「大體照」 網嚇傻

民眾向公司請假大部分會要求附上證明，有名網友表示，同事因家人過世而請喪假，但依公司規定須提供訃聞證明，沒想到對方直接傳大體和靈堂照，讓他相當無語，這行為也讓網友大感不可思議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，有名同事從1月17日開始請假，由於家人過世需延長到2月17日，但依公司規定要提出證明，結果對方的行為讓他既驚訝又發毛。

對話截圖中可見，對方表示「只能先拍照給你看，因為我手頭上沒有東西給你！」原PO點開一看當場嚇壞，因對方提供的竟是大體和靈堂照，讓他無奈地說，「這是我遇過最無語的人」。

貼文一出，網友留言表示，「如果訃聞還沒印出來，真的也只能照這些證明吧⋯我也曾遇過棄單客人拍她阿公大體給我看」、「第一次沒經驗但給大體照真的不恰當，怕有些人會非常介意」、「這看到會嚇歪吧！」、「好傻眼喔！我看到會嚇傻」、「最嚇人的請假證明」。