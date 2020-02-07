巧克力長蛆廠商為此登門道歉 網讚：值得用新台幣支持

有名女網友日前購買知名巧克力，打開時發面裡面竟然長蛆，嚇得PO網提醒大家。事發隔天，原PO就接到廠商的致歉電話，並親自拜訪解釋原因，也配合衛生局檢查，種種行為獲得網友大力稱讚，「處理態度完全是範本啊！」

原PO在臉書《爆怨公社》發文提到，打開巧克力時發現裡面有白色肥蛆，還好有事先檢查才沒有吃下肚，於是決定發文提醒，吃東西前務必小心注意。

而此款出包商品為「巧口樂實業股份有限公司」名下的產品，該業務主任得知後，便在隔天早上致電原PO，晚上更是親自拜訪道歉，解釋這次事件「經過台中衛生局查驗後，研判應是販賣商店保存管理出問題，會和經銷通路業者溝通，在商品保存管理加強，以及產品包裝設計方面多作改善。」

原PO表示，廠商勇於面對不逃避責任，負責任的態度令人讚賞，決定將賠償金額以對方公司的名稱捐出。貼文一出，引來上萬名網友熱議，紛紛留言，「認真負責的好公司危機處理得當」、「廠商勇於面對認錯反而企業形象加分」、「真有心！面對錯誤誠意解決，明天就去怒買10條支持」、「化危機為轉機」、「態度謙卑的廠商值得用新台幣支持」、「從小吃到大的，廠商處理態度很棒」。

巧克力長蛆！廠商負責行為獲得網友稱讚。圖擷自 facebook