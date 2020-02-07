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在中國「打個洞」：美調整全球軍力 強化印太部署

台灣封城哪裡活最久？ 網曝「這縣市」：人少物產豐富

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣封城哪裡活最久？多數人投給物產豐富的花蓮。圖為花蓮車站外觀。記者余衡／攝影

武漢肺炎疫情持續延燒，為防止傳染擴大，中國大陸已有55座城市宣布封城，就有民眾好奇「如果台灣封城哪個縣市活最久」，結果題目一出，多數網友投給台灣的淨土「花蓮」。

原PO在PTT發文表示，中國大陸爆發出新型冠狀病毒後，已有不少城市宣布小區封閉管理，以防止疫情擴散，所以他相當好奇，如果台灣宣布封城政策，究竟哪個城市能活最久呢？

貼文一出立刻引發網友們熱議，紛紛留言，「絕對是花蓮」、「花蓮產米產農，沒有糧食問題肯定活最久」、「花蓮沒幾條聯外道路，封城完善糧食又自給自足」、「花蓮有水有山地又大，物產資源充足」、「花蓮人口和道路少又有糧食好封城」、「想置產花蓮了」、「花蓮如果沒有颱風地震其實是最好的」。

也有網友表示，「雲林可自給自足，平地鄉鎮有養豬牛，海口鄉鎮有養殖漁業還有水庫，蔬菜供貨無虞，而且人口少」、「中南部這些農業縣市」、「雲林有水有農業六輕有發電廠」、「通常都是農業縣活比較久」、「反正不會是台北市XD」、「當然是彰雲嘉，農業大縣實現糧食自給」、「台北最短命哈哈！沒油沒電沒水沒產食人又那麼多」。

疫情 武漢肺炎 新型冠狀病毒 PTT

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