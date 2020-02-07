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防止疫情擴大「隔離14天困難嗎」？網答案一面倒

聯合新聞網 / 綜合報導
自中港澳回台者需居家檢疫14天，對此有網友好奇「隔離14天困難嗎」掀起熱議。圖／本報系資料照

武漢肺炎疫情持續升溫，台灣確診人數達16人，疾管署因此規定，自中港澳回台者，需居家檢疫14天，卻有民眾耐不住無聊上街趴趴走，造成不少恐慌，對此有網友好奇詢問「隔離14天很困難嗎」在網上掀起熱議。

原PO在PTT發文表示，「有網路、有食物，隔離14天是不是對八卦板上的人都輕而易舉，甚至求之不得啊？尤其在家自主隔離更爽，隔離14天對你來說困難嗎？」

貼文一出，許多網友認為有網路、食物，隔離14天完全不困難，「以前寒暑假隨便兩個禮拜都待在家裡」、「有電腦有手機有網路有食物我就滿足了」、「有網路有人送吃送喝爽死了」、「每天睡到飽三餐有人送、有網路，到底是有多難？」、「有電腦網路食物14天結束會想再加14天」、「坐月子都三十天了，十四天有何困難」。

也有民眾提出不同看法，「一般人沒差，你有家庭事業要照顧的很慘」、「其實都不出門14天蠻痛苦的」、「不要鬧了！連續十四天是真的很難受」、「隔離這麼多天，工作能保住嗎？」、「不能活動，其實滿無聊的」。

武漢肺炎 疫情 PTT

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