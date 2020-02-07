帶小孩到新竹動物園遇情侶擋路 媽媽怒嗆：沒去過嗎

新竹市立動物園重新開園，不少遊客前去朝聖。而近日有位媽媽帶小孩去動物園遊玩時，遇到一對情侶直接擋在她跟小孩的中間，媽媽見小孩因找不到媽媽有些慌張，立刻向情侶表示「不好意思！借過一下」，豈料，女子完全沒想要讓開的意思，媽媽怒嗆女子「真不懂妳是沒看過動物是嗎？」

原Po在《爆怨公社》上發文，她表示自己2月初帶小孩到新竹動物園，「我真不知道我是去看動物還是看人的」，當時原Po入園去看某隻動物，但因柵欄前圍了很多遊客，小孩抱怨看不到動物，而有位好心的路人表示「小朋友這邊給妳看」，原Po連忙說聲謝謝後，小孩就跑去圍欄前面了。

原Po解釋「當我要走過去時，有一對情侶直接擋在我小孩後面讓我頓時無言」，她當下說聲不好意思，請對方借過一下，男子聽到打算讓位，但女子完全沒反應，原Po表示「我又拉高音量說小姐不好意思！借我過一下，我小孩在妳們前面，那女的直接回說『然後勒！』，當媽的我聽到火都來了」。

原Po怒嗆，「當下小孩找不到媽有些慌張，媽媽我直接暴怒回說什麼然後勒！我小孩不見妳要負責嗎？那男的才把那女的拉開。真不懂妳是沒看過動物是嗎？還是沒去過動物園？」

網友看了也回應「遇到這種白目女真的不用客氣，祝她被男友甩掉哈哈」、「不同立場不同感受，畢竟年輕男女談戀愛還不知道做父母擔心孩子的心態是如何」、「真的聽了會爆氣」、「人多，我就離開了，孩子又看不到動物，還要在那人擠人！孩子不見或是受傷，也是讓先生罵『為什麼一定要去擠呢』」、「說不定人家還真的沒去過」。