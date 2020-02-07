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被隔離台商怨生活品質差 網看了爆氣：雙主菜便當很棒

聯合新聞網 / 綜合報導
台商在微信上抱怨菜色不佳，網友看了全爆氣。 圖擷自ptt

武漢肺炎疫情延燒，我國與對岸政府協調後，第一波撤僑專機在本月3日載運247人返台，目前返台人士在全台各處防疫所隔離，而有名台商在微信上發文抱怨，他認為防疫所設備不佳、便當菜色差，「真的痛苦不堪」，而網友看了貼文及照片氣瘋，痛批台商「那幹嘛搶著回來」。

網友在《批踢踢實業坊》上發文，他表示「是這樣的啦，FB看到有隔離台商，發文回祖國討拍拍」，他問防務所提供的便當，若按時價來說要賣多少錢，「八卦便當估價王出來啊！是你會抱怨嗎？」，怒批台商行為不知足。

從網友提供的截圖上看到，台商拍了便當菜色，一隻滷雞腿搭配魚及五樣小菜，台商表示「回來的第一餐中餐，還有13天。還有好幾餐這樣的在等我們」，並且批評「大陣仗的經過幾個小時的排隊檢查等等，到早上五點多才到隔離的地方，只能說台灣根本沒有準備好讓我們回來，真的痛苦不堪」。

網友看了文章，有人認為便當菜色「看起來真的很像噴（廚餘）」、「雙主菜便當很棒，平常時期連續吃五天會膩」；也有人表示「那幹嘛搶著回來，笑死！滾回你武漢啦」、「台商都吃香喝辣，這種清粥小菜看不上」、「五菜雙主菜耶，不要給我吃啊！」、「我都想去被隔離兩周休息一下了」。

武漢肺炎 PTT

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