咳嗽怕引異樣眼光氣喘女背告示 她嘆「心酸到沒胃口」

武漢肺炎疫情全台已有13例確診病例，許多民眾外出時都會戴上口罩，對於咳嗽聲也會異常敏感，深怕會受到病毒感染，但不一定咳嗽的民眾都有生病，民眾不需太過驚慌。有位網友昨日（5）日上網發文，分享自己買晚餐時看到的一幕，她表示自己在等待晚餐時見到一位婦人背著後背包，而背包上掛著自己是氣喘患者的告示牌，並寫下「不好意思，打擾到大家」的字眼，令她感到相當心酸。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，並貼出這位婦人的背影照，只見她背著一個後背包，背後後方掛著告示牌寫到「氣喘，不是感冒，不好意思，打擾到大家」，而原PO見狀後也感嘆表示「明明是飢腸轆轆地等了50分鐘，領取時看到這樣的文字竟然心酸到沒胃口，怨哪」，並說到見到這個場景真的很心酸，好想抱這位婦人一下。

貼文一出後，立刻引起網友熱議，許多人紛紛表達同感，「這次疫情這樣其實是被放大檢視，誤以為什麼都誤以為，然後有需要的人買不到口罩，然而只是一般氣喘也被誤以為，無奈的心酸」、「我也是過敏，在這敏感時期過敏體質很容易被貼上懷疑標籤，真的很難過」、「我也是過敏，一咳嗽流鼻水搞的好像武漢病毒一樣，出去都要盡量忍住」、「氣喘+1這種心酸真的沒人知道」、「我也算是過敏氣喘一類這種咳嗽，能體會被人當成傳染病一樣的心情」。