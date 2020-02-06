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武漢返台民眾隔離生活曝光！房內無電視 三餐吃80元外送

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超噁心！口罩男捷運上亂吐痰 他好心遞面紙遭對方一舉動氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO表示圖中白色圈起來的地方就是男子吐痰的位置。 圖片來源/爆廢公社

武漢肺炎疫情持續擴散，民眾除了忙著搶購消毒用品，在密閉空間內更是人人都戴上口罩好明哲保身。不過近日有位網友就分享自己搭捷運遇到的狀況，原來是他搭捷運時碰到一位男子竟然直接在車廂內吐痰，他向前勸阻後對方仍然不為所動，超誇張行徑讓他決定PO文爆料。

原PO爆廢公社提到，近日搭乘捷運碰巧遇見一名戴口罩的男子，但途中卻突然看見對方拉開口罩，並直接吐痰在車廂內的地板上，原PO試圖向這名男子勸阻表示「這樣很髒」，對方則反應因為自己沒有衛生紙，聽完原PO也隨手拿出衛生紙給對方，但下秒男子拿了衛生紙隨便擦一擦嘴巴後又直接丟在地上，原PO傻眼提醒對方「不要亂丟垃圾！」，男子則敷衍回「我等等再丟」，但最後同車友人表示其實對方根本沒撿起來就下車了，目睹全程讓他非常無奈。

貼文一出引發眾怒，網友紛紛表示現在正值疫情非常時期，男子的舉動真的非常沒有公德心，「太沒公德心了！」、「 這也太噁了吧！」、「看起來衣冠楚楚…怎會這麼沒水準」、「看起來人模人樣的，這樣好沒水準，很胎哥」、「沒水準…還是在捷運上密閉空間吐痰」、「台北捷運怎麼可能會發生這種事，不可思議」、「捷運車廂內吐痰…真的太扯！」、「天啊，這種敏感時期這樣真的很恐怖」。

不少人也建議原PO可以稟報相關人員處理，「可以直接按捷運的對講機跟司機講，然後錄影舉發」、「隨地吐痰罰$1500-$7500，還有檢舉獎金，大家快肉搜拿獎金吧！」、「這個有獎金可以檢舉，罰7500的話，我記得你有一半可以拿的樣子」、「提供給捷運警察處理！」、「直接按車廂門口旁邊的警報鈴召喚車長來教育他一下」。

根據《大眾捷運法》第50條規定，於大眾捷運系統禁止飲食區內飲食，嚼食口香糖或檳榔，或隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、菸蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，可處新臺幣一千五百元以上七千五百元以下罰鍰。

武漢肺炎 2019新型冠狀病毒 口罩 捷運 爆廢公社

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