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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

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呱吉曝小黃司機求給口罩抵車資 網笑翻：新的虛擬貨幣！

聯合新聞網 / 綜合報導
呱吉（右）遇到小黃司機表示，如果把口罩給他，計程車費就不用了。 圖／聯合報系資料照片、Froggy Chiu臉書

武漢肺炎疫情持續延燒，全台民眾掀起口罩搶購潮，為解決口罩之亂，政府推動的口罩實名制今（6）日正式上路，每人7天內限購2片，讓不少民眾大排長龍等待買口罩。台北市議員「呱吉邱威傑就透露，自己和助理帶了一盒口罩搭計程車，結果司機竟表示如果把口罩給他，就不用給車資了，引來大批網友熱烈留言。

呱吉昨日在臉書PO文提到，跟朋友要了一盒口罩，打算放在公司，讓準備不足的員工可以取用，結果當他和助理帶著那盒口罩上計程車後，司機立刻問：「這是哪裡買的？如果你給我，計程車費就不用了。」讓呱吉忍不住開玩笑直呼「新通貨？？？」

貼文一出，網友全都笑翻，紛紛留言「原來口罩是新的虛擬貨幣」、「口罩幣，一次性利用」、「都能拿出來換Jolin演唱會票了」、「以物易物大時代來臨」、「現在盒裝根本稀有到不行」、「你不知道現在出門不用帶紙鈔，只要帶口罩嗎」、「以後出門不用帶紙鈔了！帶口罩出門！一片口罩價值不斐！」不過也有網友表示，泰國的確診病例中的確是計程車司機風險最大，所以小黃司機確實很需要。

口罩 呱吉 武漢肺炎 邱威傑 計程車

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