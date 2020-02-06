麥當勞最受歡迎漢堡是它？ 網友「整天賣應該會賺翻」

麥當勞可說是大家最容易接觸到的速食店，有許多餐點品項都很受大家歡迎，但並非所有品項想吃的時候都吃得到。早餐時段供應的「豬肉滿福堡」就是其中一項，便因此有網友在PTT上問說：豬肉滿福堡這麼受歡迎，為什麼麥當勞不考慮全天供應？許多網友也紛紛表示贊同。

該名網友表示，跟同樣大小的麥香雞、麥香魚比起來，豬肉滿福堡加蛋好吃很多。但相比香港麥當勞的滿福堡系列全天供應，台灣麥當勞卻只有早餐才吃得到，這樣的堅持令人不解，最後他還發問，如果全天供應這道餐點，會賣到翻嗎？

許多網友也在下面回應「真的超好吃」、「會賣很好」、「鹹到爆」、「生意真的會很好，美國澳洲都是全天賣」，也有人解釋「其實20年前是全天供應」、「煎爐不夠用」、「早餐的準備很麻煩，尤其是那個麵包和蛋」。而對平時真得很想吃的人，也有網友提出建議「其實露易莎就有賣類似的了，還賣到下午」。