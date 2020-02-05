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「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

疑台商群組內籲「隱瞞來自廣東」 對話瘋傳網友氣炸

2020-02-05 17:55聯合新聞網 綜合報導

台商返台時務必誠實填寫相關入境資料。本報資料照片
台商返台時務必誠實填寫相關入境資料。本報資料照片
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中國大陸武漢肺炎疫情延燒，繼日本、南韓紛紛包機撤僑，台灣也在3日晚間有一班武漢台商班機抵台。就在政府持續為防疫努力的同時，有一位網友卻爆料，疑似有從廣東返台的台商，因被隔離檢查造成困擾，在群組裡「提醒」其他台商，「不要據實告知自己從廣東返台，也不要告知身體狀況」，對話流出後立刻引來撻伐。

一名網友在PTT以「群組內流傳的台商對話」為題，PO出一段疑似在廣東台灣人微信群組的對話，內容寫道「若是在廣東省現在回台灣，請不要走小三通，也不要從廣東省回台，從其他省分回台，填資料時千萬不要告知是在廣東省，也不要告知有身體狀況。」

最誇張的還有，台商甚至明示「填資料時寫狀況良好，否則只要勾有症狀，哪怕只是乾咳非常輕微、沒有發燒、又是廣東省，都會被強制到醫院檢查隔離，強制醫療費用還必須自己付。」

原PO表示，雖然這則消息的真實性有待驗證，但害怕有人看了會真的照做，「我想大部分台灣人都歡迎台商回來，但拜託回國台商要誠實。」呼籲大家不要為了個人方便以及小錢，犧牲2300萬人健康及性命。

對此，網友們紛紛回應，「有夠沒品沒道德」、「太沒公德心了吧！這可以反應給媒體嗎」、「這該開罰了，最好30萬起跳」、「就是有這種人，大家觀感才會這麼差」、「檢舉拜託，我們的官員真的很用心在防疫」、「他們都不在乎自己有沒有被感染肺炎嗎？」、「這樣的漏網之魚到底有多少…」、「有這種人誰不怕，大家會恐慌是真的」。

一段疑似「台商群組對話」內容在網路瘋傳。圖／翻攝自PTT
一段疑似「台商群組對話」內容在網路瘋傳。圖／翻攝自PTT
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一段疑似「台商群組對話」內容在網路瘋傳。圖／翻攝自PTT
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台商武漢肺炎疫情

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