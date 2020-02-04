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武漢連夜蓋完3所方艙醫院 院內畫面曝光網驚呼：根本集中營

2020-02-04 21:42聯合新聞網 綜合報導

武漢3日內連夜蓋完3所方艙醫院，但內部實景曝光後卻引來不少討論，網友紛紛驚呼「根...
武漢3日內連夜蓋完3所方艙醫院，但內部實景曝光後卻引來不少討論，網友紛紛驚呼「根本集中營吧」。圖擷自微博
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武漢肺炎疫情引發全球恐慌，中國疫情新增案例一日數千，因此當局趕緊在多處加蓋醫院，武漢政府繼興建火神山、雷神山兩所專科醫院後，又再3日內連夜蓋完3所「方艙醫院」，累計增加3400張收治床位，專供輕症患者使用。但就在今（4）日大陸媒體曝光醫院內部畫面後，立刻在網路上引發熱烈討論，一名網友在PTT上PO出多張「方艙醫院」內部的照片及影片，網友都紛紛驚呼「根本集中營吧！」

根據《長江日報》報導，武漢市開建3處「方艙醫院」，分別位於武漢國際會展中心、洪山體育館跟武漢客廳，醫護人員則從全市抽調，其中洪山體育館有400張床位、武漢客廳有2000張床位、武漢國際會展中心則有1000張床位，預計於今晚正式啟用。

然而「方艙醫院」內部實景也率先在網路上曝光，只見影片中，醫院內的病床被排列的相當整齊，一個單邊走道就有將近10張病位，但每張病床的間隔卻離的相當近，甚至沒有任何的布簾遮蓋，病患的隱私也都將被看光光，原本應該要有的床頭醫療設備也只用隔板分離，與我們平時看到的病房設備相去甚遠，因此就有網友反酸「越看越像集中營！專門用來『關押』肺炎病人？」

原PO還PO出1918年西班牙大流感時的圖，更直言「感覺有87%像」。甚至和台商隔離病房呈現強烈對比，因為台商隔離病房就像是一個很簡單的宿舍，有雙層架子床、一張桌子、辦公椅和單人衛浴，在隔離病人方面相形之下做了很好的處理，這樣的對比不禁讓原PO懷疑武漢醫院的設備「感覺很容易交互感染啊？」

許多網友也紛紛留言「我看是企圖讓全部人感染，再一次燒毀吧」、「要死一起死的概念」、「感覺回音會很大，能好好休息嗎？」、「蓋這醫院的人連小學公衛知識都沒有」、「看起來比較像是停屍間吧」、「病人太多只能這樣，沒有其他選擇了」、「這證明武漢的狀況真的非常慘」、「這根本就是等著送去火烤吧」、「連基本的隔離都沒有，這到底能幹嘛？」、「症狀輕的本來可以好轉，關在一起一定交叉感染」。

武漢肺炎疫情集中營台商PTT

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