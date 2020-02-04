加「中油直營店油」解決熄火問題？網曝：品質真的有差

一名網友PO文提到，許多車友都說「盡量加中油直營店的油」就可以解決車子熄火的問題，於是他好奇詢問網友「大家都會刻意挑中油直營店加油嗎？」示意圖／ingimage 分享 facebook

在許多男性心目中照顧一輛車子，就等同於照顧自己的小孩一樣，平時就要做好完善的保養，就連加油都要特別講究。昨（3）日就有一名網友在《Mobile01》上PO文提到，他在爬文時看到一些車子會有熄火問題的車友，車行都告訴他們「盡量加中油直營店的油」，就可以解決類似的問題，因此讓他感到相當好奇，於是詢問廣大網友「各位會刻意挑中油直營店加油嗎？」

原PO在文中表示，最近爬文看到一些針對車子會熄火問題的車友，去詢問車行得到的答覆幾乎都是「盡量加中油直營店」的油，這讓他好奇的說「真的會因為非直營店的油品，容易造成燃燒室積碳，進而影響噴油嘴的功能嗎？」，因為他以前騎化油器的車子根本沒在管這個。

PO文一出後，引來眾多有經驗的車主為原PO解答「新車會，但騎個幾年之後就不會了，車舊了就隨便了」、「我是會刻意挑中油直營加自助，就算環道也是這樣，除了某些點沒有中油直營自助，但也是挑中油直營為優先選項」、「現在都加台塑的油，但以前真的會刻意找直營中油，比起加盟至少油質算是穩定的了」、「新車一律加中油直營，其餘不考慮，舊車就隨便加，方便就好」、「我都會挑中油直營加油，因為中油直營的加油站，會定期更換加油設備，很多民營加油站的設備看起來都滿老舊的，那種我就盡量避免去加，因為我這樣做，機車很少發生半路熄火的狀況」。

不少網友都覺得加中油直營店的油真的有差，甚至還特別做實驗「根據之前有位網友親自用VCSD內視鏡觀察全油門時，退點火的角度與機率，開一段時間用內視鏡，從火星塞孔，看燃燒室狀況，比較不同家油品的差異，而且要加生意好的直營店的油，品質才會較好」、「強烈建議不要去加中油民營或加盟的，以前機車加了民營的爛油，結果騎到一半就拋錨」、「之前真的加過非直營的油，印象中不到半年就開始出問題，給機車行用也處理不好，所以現在汽車加95plus都會挑直營的」。