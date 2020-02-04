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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

婦人坐高鐵狂咳有戴口罩等於沒戴 網酸：可能是下巴感冒

2020-02-04 18:58聯合新聞網 綜合報導

一名網友PO文提到，一位婦人在高鐵上不斷咳嗽，雖然有戴口罩，但幾乎跟沒戴沒兩樣，...
一名網友PO文提到，一位婦人在高鐵上不斷咳嗽，雖然有戴口罩，但幾乎跟沒戴沒兩樣，讓他感到相當傻眼，也引來不少網友撻伐。圖擷自爆廢公社
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武漢肺炎疫情持續延燒，民眾各個人心惶惶，在有確診病例的地方「沒戴口罩」或「一聲咳嗽」都有可能會引來群眾異樣的眼光，因此只要在公共場合都可以看到幾乎每個人都戴上口罩自保。昨（3）日就有一名網友在爆廢公社PO文提到，一位婦人在上了高鐵後一直不斷的咳嗽，雖然有戴著口罩，但是幾乎跟沒戴沒兩樣，讓他感到相當傻眼，婦人的行為也引來不少網友撻伐。

原PO在文中貼出一張照片並表示，坐在自己隔壁的婦人，從上車之後就一直不斷的咳嗽，口罩也跟沒戴一樣。只見照片中的婦人，雖然有戴著口罩但她卻把口罩戴在下巴的位置，根本沒有遮到鼻子跟口部，若咳嗽時沒有用手部或衣物遮擋，這樣一來就會讓飛沫噴到其他座位，病菌也有可能傳染給其他乘客。

PO文一出後，隨即引來網友強烈譴責，不少人都認為不論是否為武漢肺炎傳染的高峰期，只要是平時有咳嗽或打噴嚏等症狀，就應該在公共場合確實戴好口罩，才是對其他人的基本禮貌，「真的很多人都這樣，年紀越大的越多」、「給這種人戴口罩真的浪費」、「真的不要出門害人」、「無知的人真的很恐怖」、「還遇過把口罩拉下來打噴嚏的」、「就是有這些人，害我們都要戴口罩」、「人家應該是下巴感冒」、「還是說她可能忘記自己有戴口罩」。

日前衛福部也提醒防範中國武漢肺炎，哪些時候最需要戴口罩，分別是「有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀時」、「進出醫療院所時」、「出入通風不良或擁擠密閉空間時」和「本身有慢性病的人」最好都要配戴口罩，而一般健康民眾則毋須隨時配戴口罩。

咳嗽口罩武漢肺炎爆廢公社

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