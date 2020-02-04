武漢包機「東方航空」有什麼特色？網推1大亮點：很可以！

昨午夜東方航空順利載送武漢台胞返台。圖／徐正文提供 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續延燒，昨午夜首班撤武漢台胞的班機順利抵台，4人直送負壓病房、其餘民眾安置在北中南各隔離檢疫點集中檢疫。有網友就對武漢台胞搭乘的「東方航空」很有興趣，在社群網站上發文問到，「有沒有東方航空的八卦？」，沒想到掀起一陣共鳴，眾人狂推機上「1大亮點」。

一名網友在ptt上發文表示，「這次負責把我國同胞，從水深火熱的病毒淪陷區送回安全的台灣的飛機，因為中方的要求，從原本的中華航空改成東方航空」。他接著提到自己只搭過華航及長榮，對中國的航空公司不太了解，假如真的要比較的話，東方航空比較像台灣的哪個航空公司，「是華航、長榮、復興還是星宇航空呢？」

網友們看了紛紛大推東方航空1大亮點，表示「空姐蠻正的」、「空姐很正，制服很棒」、「東方算不錯了，空姐都蠻優的」；也有網友提及，「東方整體還不錯，就是很愛誤點，餐點很容易遇到不好吃的時候，空姐服務態度也可以」、「餐點不怎麼樣，服務還不錯」，有網友則直言：「一直誤點、餐點難吃，機艙設備普通」。

事實上，東方航空全名為「中國東方航空」，是中國三大航空公司之一。過去台灣民眾對東方航空的印象為歐洲線票價較其它航空便宜許多、餐點有中國道地的零食、空姐年輕漂亮，容易誤點、轉機等待時間長等。