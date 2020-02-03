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離職還討開工紅包？老闆曝對話爆前員工「神邏輯」網看傻眼

2020-02-03 20:47聯合新聞網 綜合報導

年假放完，不少企業開工都會因應習俗拜拜或是發放開工紅包，為新的一年祈福。不過一位老闆娘近期在臉書社團分享自己遇到的奇葩員工，原來這位員工已經不在公司任職，卻在離職後傳LINE向她討開工紅包，對話曝光讓許多網友看傻眼。

有些公司企業通常會在開工日發給員工紅包，除了增加喜氣、也有鼓勵員工之意。 圖片來...
有些公司企業通常會在開工日發給員工紅包，除了增加喜氣、也有鼓勵員工之意。 圖片來源／爆廢公社
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原PO在「爆怨公社」附上兩張對話截圖，只見原PO公司的前員工在訊息內表示「雖然我已經離職，但過年開工我還在，只是公司延期發放」，認為公司應該要補給她開工的紅包，而原PO則向她解釋開工當天有來公司拜拜的人才有紅包，每間公司的定義不同，當場拒絕對方的要求。見討紅包不成，離職女員工瞬間惱怒，並反嗆「過年有開工，卻沒有紅包，第一次聽到過，有夠好笑。」原PO最後直接神回「那你就笑大聲點吧～」。

原PO表示收到離職的員工傳LINE討開工紅包。 圖片來源／爆怨公社
原PO表示收到離職的員工傳LINE討開工紅包。 圖片來源／爆怨公社
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貼文一出引發其他網友熱議，對離職女員工討紅包的行為感到不可置信，「哇！真是令人大開眼界啊！什麼樣的怪咖都有」、「人不要臉天下無敵」、「沒問他開工意義？沒人規定開工一定要發紅包啊！」、「不管有沒有拜拜，開工你要來公司才有得領開工紅包吧」、「現在真的什麼員工都有」，也有人被原PO的高招回覆逗笑，「最後一句太好笑～」、「87分不能再高」、「最後一句經典，那你就笑大聲一點吧」、「『笑大聲點』完全戳中笑點，整個笑到歪掉～」、「全文重點是最後一句話」。

紅包爆怨公社職場

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