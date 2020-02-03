親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
懷念老地方
鄉民爆報看
網搜奇趣蛋
流行新鮮事
沒事養養眼
跟著潮流走

「封城」之亂：武漢肺炎蔓延下 中共的內憂外患

民航局收到申請了！武漢撤台人包機延至晚上8時起飛

狂噴酒精裝口罩…超商店員曝「手掌乾裂照」 萬人淚謝：辛苦了

2020-02-03 17:51聯合新聞網 綜合報導

武漢肺炎疫情擴散全球，各國人心惶惶，因此造成大家囤貨口罩、甚至數量供不應求的狀況，為避免哄抬口罩價格，我政府將口罩統一徵購，並於連鎖超商釋出定額數量供民眾購買，規定一人限購三片。而近日有位超商店員便分享自己的手掌照，表示為了能讓客人買到乾淨衛生的口罩，雙手已經被酒精噴到乾裂，懇請大家體諒服務人員，貼文引發不少網友心疼。

一名任職超商的網友貼出自己「手掌照」，因頻繁噴酒精變得粗糙乾裂。 圖片來源／FB...
一名任職超商的網友貼出自己「手掌照」，因頻繁噴酒精變得粗糙乾裂。 圖片來源／FB社團「靠北7-11」
分享

原PO近日於臉書社團「靠北7-11」曬出自己乾裂的手掌照，並發文提到「自從發口罩的那天，每天8小時，每一位來買口罩的客人，我們店都很衛生，手噴酒精，用茶葉蛋袋子反裝交給你們，手乾了、裂了，還是堅持噴酒精再給你們乾淨的口罩」，但畢竟口罩數量有限，他也呼籲沒買到的客人保持理智，不要因此對店員發脾氣，「請每一位客人體諒體諒，口罩賣完了或是沒有口罩時別對我們爆氣，謝謝」。

原PO懇請大家體諒超商店員的辛勞。 圖片來源／FB社團「靠北7-11」
原PO懇請大家體諒超商店員的辛勞。 圖片來源／FB社團「靠北7-11」
分享

貼文一出引發萬名網友關注，並紛紛含淚感謝店員的辛勞，「非常感謝你們，辛苦了，謝謝各位在超商工作的人員」、「超商店員真的萬能，你們辛苦了！謝謝」、「超商店員的心酸」、「真的辛苦各位小七的同胞們」、「謝謝辛苦的超商店員！」、「雖然依舊沒買到口罩，但還是非常感謝你們，不僅增加負擔分裝，也很耐心親切（重複幾千遍）回覆來詢問口罩的大家，真的辛苦你們了！（鞠躬）」。

也有網友提供許多建議，希望能幫助原PO改善雙手龜裂的狀況，「建議戴上衛生手套後酒精再噴在手套上」、「辛苦了～長期用酒精會使皮膚乾燥，建議戴實驗手套再噴酒精比較不傷手，勤換手套跟噴酒精」、「用凡士林再戴上手套，會好很多」、「辛苦了，推薦奇士美的護手霜，雖然他味道很普通，但是對手腳龜裂還蠻有效的」、「辛苦了！回家洗澡後擦凡士林，兩天就會好，可試試看」、「可以戴乳膠手套然後酒精噴手套上消毒，這種手套比較薄有彈性，也方便活動」。

武漢肺炎2019新型冠狀病毒超商7-Eleven口罩

延伸閱讀

翻箱倒櫃找口罩！宅神古董級發現...網笑：有...

影／醫療院所口罩吃緊！北市釋出20萬片戰備口...

自動散開！上海排隊領口罩 每人間隔2米

他們連搶口罩的機會都沒有！族人向原民立委伍麗...

相關新聞

有人敢請防疫照顧假嗎？ 家長無奈曝「因應對策」

2020-02-03 10:21

台灣最可怕「野味」 網友點名這3樣：好噁好苦

2020-02-01 09:24

就是買不到口罩？內行網友曝「黃金時間地點」

2020-02-03 14:37

買不到口罩民眾輪番怨罵 超商店員哭喊：大家息怒啊

2020-02-01 16:26

教民眾說台語諺語 公視梗圖引網暴動：撿到槍！

2020-02-01 12:07

賣場收銀妹依規定戴口罩 竟被阿伯酸「年輕人都這麼怕死嗎」

2020-02-03 17:37

嘉義人被排擠？嘉義高鐵無台鐵支線 網曝悲慘真相

2020-02-03 17:11

公車為何不裝窗助防疫？ 內行人曝關鍵：容易吵架

2020-02-03 16:44

熱門文章

有人敢請防疫照顧假嗎？ 家長無奈曝「因應對策」

2020-02-03 10:21

就是買不到口罩？內行網友曝「黃金時間地點」

2020-02-03 14:37

翻箱倒櫃找口罩！宅神古董級發現...網笑：有遠見

2020-02-03 15:06

生意受武漢肺炎影響！小黃司機嘆難湊父醫藥費 她暖舉獲網友讚

2020-02-02 20:01

嘉義人被排擠？嘉義高鐵無台鐵支線 網曝悲慘真相

2020-02-03 17:11

公車為何不裝窗助防疫？ 內行人曝關鍵：容易吵架

2020-02-03 16:44

狂噴酒精裝口罩…超商店員曝「手掌乾裂照」 萬人淚謝：辛苦了

2020-02-03 17:51

賣場收銀妹依規定戴口罩 竟被阿伯酸「年輕人都這麼怕死嗎」

2020-02-03 17:37

贊助廣告

留言

Top