狂噴酒精裝口罩…超商店員曝「手掌乾裂照」 萬人淚謝：辛苦了

武漢肺炎疫情擴散全球，各國人心惶惶，因此造成大家囤貨口罩、甚至數量供不應求的狀況，為避免哄抬口罩價格，我政府將口罩統一徵購，並於連鎖超商釋出定額數量供民眾購買，規定一人限購三片。而近日有位超商店員便分享自己的手掌照，表示為了能讓客人買到乾淨衛生的口罩，雙手已經被酒精噴到乾裂，懇請大家體諒服務人員，貼文引發不少網友心疼。

一名任職超商的網友貼出自己「手掌照」，因頻繁噴酒精變得粗糙乾裂。 圖片來源／FB社團「靠北7-11」 分享 facebook

原PO近日於臉書社團「靠北7-11」曬出自己乾裂的手掌照，並發文提到「自從發口罩的那天，每天8小時，每一位來買口罩的客人，我們店都很衛生，手噴酒精，用茶葉蛋袋子反裝交給你們，手乾了、裂了，還是堅持噴酒精再給你們乾淨的口罩」，但畢竟口罩數量有限，他也呼籲沒買到的客人保持理智，不要因此對店員發脾氣，「請每一位客人體諒體諒，口罩賣完了或是沒有口罩時別對我們爆氣，謝謝」。

原PO懇請大家體諒超商店員的辛勞。 圖片來源／FB社團「靠北7-11」 分享 facebook

貼文一出引發萬名網友關注，並紛紛含淚感謝店員的辛勞，「非常感謝你們，辛苦了，謝謝各位在超商工作的人員」、「超商店員真的萬能，你們辛苦了！謝謝」、「超商店員的心酸」、「真的辛苦各位小七的同胞們」、「謝謝辛苦的超商店員！」、「雖然依舊沒買到口罩，但還是非常感謝你們，不僅增加負擔分裝，也很耐心親切（重複幾千遍）回覆來詢問口罩的大家，真的辛苦你們了！（鞠躬）」。

也有網友提供許多建議，希望能幫助原PO改善雙手龜裂的狀況，「建議戴上衛生手套後酒精再噴在手套上」、「辛苦了～長期用酒精會使皮膚乾燥，建議戴實驗手套再噴酒精比較不傷手，勤換手套跟噴酒精」、「用凡士林再戴上手套，會好很多」、「辛苦了，推薦奇士美的護手霜，雖然他味道很普通，但是對手腳龜裂還蠻有效的」、「辛苦了！回家洗澡後擦凡士林，兩天就會好，可試試看」、「可以戴乳膠手套然後酒精噴手套上消毒，這種手套比較薄有彈性，也方便活動」。