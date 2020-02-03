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嘉義人被排擠？嘉義高鐵無台鐵支線 網曝悲慘真相

2020-02-03 17:11聯合新聞網 綜合報導

網友大嘆嘉義高鐵沒台鐵支線，是被當次等公民嗎？聯合報系資料照片／記者楊文琪攝影
網友大嘆嘉義高鐵沒台鐵支線，是被當次等公民嗎？聯合報系資料照片／記者楊文琪攝影
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高鐵、捷運及火車等大眾交通工具的建設中，通常都會設置轉乘服務，讓民眾方便搭乘。一名網友就在社群網站上發文說到，不少高鐵站都有台鐵支線可以轉乘，唯獨嘉義高鐵站沒有台鐵，讓他大嘆：「難道嘉義人是次等公民嗎？」

一名網友在ptt上發文詢問，「為什麼台鐵不在嘉義高鐵站設支線？」，表示台南高鐵站有台鐵的沙崙支線，竹北高鐵有六家支線，甚至連旅客人次比嘉義高鐵站還要少的苗栗高鐵，都有台鐵豐富站可以轉乘。讓原Po認為嘉義高鐵沒有台鐵站，是把嘉義人當次等公民嗎？

對此，網友留言指出原因恐出在公車捷運系統（Bus Rapid Transit，簡寫BRT），「之前有說要蓋輕軌，結果變成BRT公車」、「嘉義有個廢物BRT」、「嘉義人出來說一句，垃圾BRT」，紛紛表示嘉義高鐵站並不是沒有轉乘服務，只是現行的快捷公車BRT很不方便，甚至在日前還減少班次。

事實上，現行台灣高鐵的12個車站中，雙北市的南港、台北、板橋站都是結合捷運、火車的三鐵共構站，竹北、苗栗、台中、台南、左營都有台鐵車站共構，或是鄰近有步行即可抵達的台鐵支線；桃園高鐵則有機場捷運。但彰化、雲林、嘉義等高鐵站，都僅有高鐵快捷公車提供民眾轉乘去市區，其中嘉義高鐵站的快捷公車班次，連其它兩站的一半都不到，難怪讓民眾抱怨連連。

高鐵嘉義BRTPTT

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