就是買不到口罩？內行網友曝「黃金時間地點」

武漢肺炎疫情在全球延燒，對此就有網友PO文表示，就算一大早起床排隊買口罩，還是每家超商都在缺貨，因此好奇詢問網友「真的有人在超商買到口罩嗎？」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續延燒，造成口罩供不應求，日前衛福部宣布每日會釋出600萬片給4大超商，民眾每人也規定限購3片。行政院院長蘇貞昌更拍板，政府將出資新台幣2億元建立60條口罩生產線，預計4-5週後口罩總產量可達到每日1000萬片。即是如此大動作增加口罩生產量，仍可以看到大批民眾前往超商、藥局等排隊購買口罩的情形，對此就有網友在PTT上發文提到，就算一大早起床排隊買口罩，還是每家超商都缺貨，因此他好奇的詢問網友「真的有人在超商買到口罩嗎？」。

原PO以「到底誰買得到口罩」為題在文中表示，自己昨（2日）一大早不到9點就特地起床買口罩，結果他跑了5家超商2家藥妝店每個都說賣完了，但是新聞卻每天都在報導政府一天製造幾百萬個口罩，因此讓他氣憤的說「口罩都去哪裡了，買不到真的快崩潰了！」更懷疑是不是真的有人在超商買到口罩。

PO文一出後，隨即引來大批網友留言，買不到口罩的網友都紛紛留言「台北真的都買不到」、「都會區好像都陷入大恐慌」、「有些買得到的人幾乎都是在凌晨時買的，一定要起一大早，不然就是多跑幾間」、「台北人真的都買不的到」、「我已經完全放棄了，跑到累了乾脆不出門」、「跑了9間超商都沒買到」、「住在人口密集的地方就很難買，鄉下就很多地方都買得到了」。

有不少網友分享購買口罩的「黃金地點」及方法，「在雲林超商買了一包10入，架上還有好幾包」、「現在有些五金行還有一些未被徵收的存貨，限買一份5+1入的」、「去工業區超商買 假日人少」、「學校附近的超商可以買得到」、「山上的超商可以買得到」、「鄉下的超商蠻好買的」、「我在醫院買到，投幣機10兩個」、「其實比較少客人的台北超商還是有的」、「9點去排太晚了，要3點去排」。也有網友提醒「如果不搭大眾交通工具，不去醫院跟人多地方，口罩真的可以省起來」。