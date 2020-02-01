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第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

買不到口罩民眾輪番怨罵 超商店員哭喊：大家息怒啊

2020-02-01 16:26聯合新聞網 綜合報導

原PO表示民眾買不到口罩都會謾罵店員，令他相當受不了。圖擷自臉書社團「爆料公社二...
原PO表示民眾買不到口罩都會謾罵店員，令他相當受不了。圖擷自臉書社團「爆料公社二社」
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自從台灣出現武漢肺炎個案後，民眾都紛紛戴上口罩出門自保，而疾管署也宣布徵用國內口罩送至各家超商，且每人限購3片，但不少民眾仍抱怨搶不到口罩。有位超商店員在網上發文，表示許多民眾來超商詢問有沒有口罩，一旦買不到口罩便會將怒氣發洩在他們身上，一小時內已被20多位客人唸過，讓他忍不住哭喊「大家別再罵我們員工了」。

原PO今日（1日）在臉書社團「爆料公社二社」發文，他說自己今天聽到大夜班物流司機說沒口罩就知道要被民眾罵了，他說「我就知道慘了，我要被罵翻了，果然每個早起，來買口罩的買不到的怒氣發洩在我們可憐員工身上」，原PO表示在一小時內有20多位民眾跑來唸他，還有阿姨求他將口罩賣給她，但他也相當無奈，因為自己根本就沒有口罩，他希望大家不要將氣出在員工身上，說到「大家息怒啊，我也不知道為什麼沒來啊」。

貼文一出後，許多網友紛紛回應，「人家沒欠你，沒有進貨不是不賣，沒必要口出惡言」、「好險過年前就買了」、「辛苦你們了」、「真的是委屈你們了」、「真的很莫名奇妙，口罩沒有關員工什麼事，能不能將心比心一下」、「就下一家找呀，不要同一區不難買呀，政府有控管口罩你還買得到，如果沒有控管想買都難」。

對於民眾買不到口罩的情況，行政院經濟部也緊急公告，表示因為年節前衛福部釋出的防疫庫存口罩已經銷售完畢，目前需開始販賣台灣自製口罩，但工廠需製造一定量後，物流業者才能收貨配送，因此今日上午才暫時沒有口罩販賣，而目前口罩正在運送中，下一批口罩今晚後會陸續抵達全國各地超商，但疾管署也呼籲民眾勿搶購囤貨，使每個人都買得到口罩。

民眾買不到口罩頻抱怨，經濟部緊急發公告解釋。圖擷自經濟部臉書
民眾買不到口罩頻抱怨，經濟部緊急發公告解釋。圖擷自經濟部臉書
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口罩超商武漢肺炎

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