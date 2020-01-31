口罩一盒9千元 他嫌貴遭嗆「我香港人，不知道台灣人買不起」

N95口罩。 聯合報系資料庫 分享 facebook 武漢肺炎疫情逐漸失控，民眾急搶口罩防範，超商、藥妝店等通路一上架立刻被搶購一空，還有人直接跑到口罩工廠掃貨，供不應求的情況天天上演。在這人人自危的時刻，卻有人發災難財，有網友爆料在網路上看到有賣家販售一盒30個口罩要價9000元，他私訊對方詢問是否能便宜一點，沒想到卻遭嗆，讓他很火大。

因為疫情太過嚴重，現在市面上很難買到口罩，而且還得每人限購3個，因此當這名網友看到網路上有貨源時，便點進去查看內容，但看到的價格卻讓他很傻眼。他在臉書「爆料公社二社」貼出兩張和賣家對話的截圖，從照片中看到賣家標榜著販售台灣N95口罩一盒30個，每個售價300元，而且現貨還有16盒，也就是說這盒口罩得花9000元才買得到，如此天價的口罩讓原PO看傻了眼。

原PO私訊賣家表示價格太貴了，如果全要的話是否能便宜一點？但對方卻回覆「現在價錢一天一漲」，原PO失望的再詢問「喔，所以沒辦法便宜就對了？」沒想到賣家竟然酸說「我香港人，都不知道台灣人買不起，不好意思」，一席話讓原PO看了火冒三丈，「一盒口罩9000，想殺個價，妳給我狂起來…？」

許多網友痛批發災難財不應該，「檢舉檢舉，真缺德」、「口罩不是每個人都能賣，向衛生署檢舉」、「真心覺得發災難財的人應該會有報應」、「一般民眾不需要戴到N95啦」、「口罩要降價了，不用花那麼多錢買了」、「約他行政院面交」、「一個300！我買個濾毒罐的防塵面具我用一輩子！才900」。

不過更多人對於賣家身分有質疑，「一個買賣而已，對話上也沒有幾句，為什麼要刻意說自己是香港人呢？好奇怪」、「到底有多少人真的相信他是香港人啊？最近爆系一堆在拉香港仇恨值的是怎樣」、「怎麼可能是香港人，別騙了，香港很缺口罩」、「抱歉我香港人，香港也非常缺口罩，還搶到很高價錢，怎會賣去台灣？如果真是香港人，我代他向大家道個歉」、「台灣人吧，怕被檢舉就說自己香港人」。