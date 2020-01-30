沒找錢就離開櫃台 他抱怨流程網卻一面倒：店家沒錯

原PO無奈店員沒找錢事後還不給看監視錄影帶，但網友卻一面倒店家流程沒錯。示意圖。 聯合報系資料照片 分享 facebook

日前一名網友在得來速拿了一千元要儲值五百塊到點點卡裡，但在離開後才想到店員沒有找錢便回去詢問，但店家在算完錢後卻表示沒多錢，之後原PO要求調閱監視器，但店家卻說要報警才能看，讓他非常無奈表示，「為什麼要一直把客人當賊一樣，搞得像是我要拗他們」。

昨（29）日一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他在得來速儲值點點卡，給了一千元要儲值五百，但店員卻沒找錢，之後他自己也忘記就直接離開，到了其他地方消費才想起剛剛沒找錢。

原PO提到，之後他回去詢問，店家表示要清點現金才能確認，但在清點完後卻跟他說沒有多錢，於是原PO要求查看監視錄影帶，但店家卻說因為有個資問題，要報警才能看，這讓原PO非常無奈表示「新年期間，實在很不想去警局阿！」

事後原PO留下姓名和電話，而過沒多久店家就打給他說在車道找到了500元，整起事件讓原PO非常無奈表示並不是錢的問題，而是店家的處理態度，他更說他能確定他是拿一千塊，也很確定店員沒找他錢，「為什麼要一直把客人當賊一樣，搞得像是我要拗他們，這感覺真的很不好阿…」。

文章曝光後引起網友們熱烈討論，留言一面倒為店家說話表示，「員工也是照公司SOP走，處理態度何錯之有？你自己也忘記也有責任在吧」、「一般都是等結帳才能查到有多還是少…店家沒錯」、「總不能你說沒找錢，店員就馬上從抽屜拿錢出來還給你吧」、「確實要報警才能看監視器啊！業者有權不私自提供監視錄像」、「銀貨兩訖，合理流程」。