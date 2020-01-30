台人遊東歐被誤為陸客 掛牌「非中國人」爆紅登當地媒體

有台灣旅客到東歐遊玩，因正逢武漢肺炎肆虐期間，再加上他們的亞洲臉孔被誤以為是中國人，無奈之下只好拿著有英語和克羅埃西亞語的牌子，上面寫著「我不是中國人」的字樣，也因此登上當地媒體新聞。 圖／翻攝自ptt 分享 facebook 武漢肺炎襲捲全球，各國紛紛出現病例，造成全球人心惶惶，卻也意外牽連了台灣人。一名網友表示他的友人最近到東歐遊玩，正逢武漢肺炎疫情發燒時候，許多當地人看到他們的亞洲臉孔都誤以為是中國人，紛紛閃避，無奈之下他們只好做了個牌子，上面用英文和克羅埃西亞語分別寫著「Not From China」、「NISMO IZ KINE」（我不是中國人），藉此澄清自己不是從中國大陸來的。而他們的舉動也吸引當地媒體的注意，紛紛登上多家新聞版面。

原PO在PTT上寫道朋友趁著農曆過年到東歐克羅埃西亞旅遊，但這段期間剛好是武漢肺炎正延燒的時刻，導致他們走在路上受到異樣的眼光，當地人看到他們是亞洲臉孔都以為是陸客，有人立刻捂著鼻子快步離開，還有人直接上來質問他是不是中國人，讓原PO的朋友很困擾。

同團的團員突發奇想，幫他們製作了英文版的牌子，上面寫著「Not From China」，後來又再製作了克羅埃西亞語的牌子「NISMO IZ KINE」，沒想到這招見效，路人看了大多會心一笑，也不再閃避他們了。原PO的友人表示會舉牌是為了避嫌，「就像是人類會做的事情，防疫不分你我，希望大家都能在防疫戰爭中不被歧視」。

而舉牌的行為意外的在當地爆紅，不僅許多路人搶著跟他們合照，還登上了當地的媒體。原PO友人轉述導遊的話，當地兩個比較大的新聞，一個是前NBA球星Kobe墜機的新聞，另一個就是他們。原PO半信半疑，沒想到上網搜尋後發現還真的都是他們的新聞，讓他覺得很驚訝。

貼文一出讓許多網友議論紛紛，「中國的病毒，征服了全世界」、「笑了，這樣也能上新聞」、「過年期間出遊的應該都有體驗到這種待遇」、「我也被洋人問過是不是中國人」、「身為台灣人覺得真的倒楣」、「覺得你朋友要上台灣新聞了」、「的是要認真思考怎麼去國外不被當中國人」、「中國人會不會也說自己不是中國人？」、「這幾天剛好在國外感受很明顯，被認為中國人超困擾」，還有人分享自己的方法來讓外國人辨別中國人還是台灣人，「要把護照秀出來」、「之前去日本都直接別國旗別針，態度有差」。