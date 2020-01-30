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到超商買口罩店員赤手拿 他傻眼：只能買這種不衛生的？

2020-01-30 16:58聯合新聞網 綜合報導

政府釋出的口罩，一片8元。聯合報系資料照片／記者黃寅攝影
政府釋出的口罩，一片8元。聯合報系資料照片／記者黃寅攝影
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武漢肺炎全球延燒，台灣也出現了好幾起病例，疫情越來越嚴重也引起民眾的恐慌，紛紛搶購口罩、消毒酒精等物資。政府日前宣布從1月28日至30日連續3天，每天釋出600萬片醫療口罩給4大超商供民眾購買，每片售價8元，每人限買3片，但還是有民眾抱怨買不到口罩，甚至有人質疑販賣散裝口罩似乎不太衛生。

一名網友在PTT貼文表示有感於武漢肺炎疫情太過嚴重，昨（29）日趕緊到超商去買口罩，他向店員詢問還有無貨源，店員表示「有，但只能買3片」，接著便從散裝的袋子裡用手拿出3片，讓原PO看了很傻眼，直呼「超商的口罩散裝感覺不怎麼衛生」。

原PO說「店員用手拿3片給我，我覺得很無言就不買了。所以這幾天的限購3片，就只能買這種感覺不怎麼衛生的？」他表示口罩現在一片8元在這個時候算是很便宜了，但他覺得散裝還是不敢買不敢用，更何況他去的那家超商的店員是直接赤手伸到櫃檯底下拿3片給他，而櫃檯底下是怎麼樣的包裝他完全沒看到，這也讓原PO覺得很不衛生。

貼文引來其他網友的議論，有人也覺得這個店員的作法太不衛生，「手病菌多」、「所以我都拒買抵制」、「會戴手套嗎？摸錢感覺髒髒的」、「如果是直接用手抓的你可以檢舉了」、「我覺得這個要跟店員反應，這個店員或許不清楚程序，還是要避免手直接碰觸啊」、「我還是只敢買有包裝的，把風險降至最低」、「1922檢舉根本沒用，我晚上才打過，他們說政府目前無強制超商一定要怎麼做」、「我買的店員會用酒精消毒後，再用塑膠袋拿一個塑膠袋裝3個給我」。

但也有網友不以為意，「口罩從工廠出來就沒有滅菌」、「本來就沒有滅菌的東西，這樣哪有差」、「你買菜市場袋裝50片的工廠更髒」、「說真的，分裝的人沒感染就沒什麼問題」、「買得到就很好了，我連3片的都買不到」、「照SOP做，手用酒精消毒過了哪不衛生」、「有總比沒有好吧，你想等工廠包裝的？工廠才剛開工」。

武漢肺炎口罩

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