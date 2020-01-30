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天冷戴口罩難防眼鏡霧茫茫？網教「兩招」破解

2020-01-30 15:10聯合新聞網 綜合報導

武漢肺炎疫情擴大，人人自危，出門在外都能看到民眾戴起口罩防疫。然而對台灣這個近視人口偏多的國家來說，戴口罩，尤其是在寒流來時戴口罩，總要面對呼氣時一片白茫茫的鏡片，非常折磨。有網友在批踢踢上提出疑問，希望求個好辦法解決難題，讓他也能好好戴口罩。

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根據宣導，正確的口罩戴法是深色朝外、藏有鐵絲的那面朝上，戴上後要將鐵絲壓緊，調整位置避免吐氣時產生霧氣。因此對原PO的提問，有網友直接表示「那表示你戴口罩方式錯誤了」、「會起霧表示戴錯了」、「沒有密合，你戴口罩根本沒用」。不過也有人抱怨「按得再密合還是會起霧」，顯見遇到相同困擾的不只原PO一人。

對此，有網友提出小撇步，「因為鐵絲壓條太爛無法定型，我自己剪鐵絲塞進去加強後好多了，懶得搞就買別牌，有壓條比較粗的」、「去眼鏡行跟他們要或買一瓶減少起霧的藥水」、「買止霧劑塗抹鏡片，日本藥妝店是叫霧止め」、「拿洗髮乳之類的擦眼鏡好像可以」、「抹洗碗精還是什麼的可以抵抗一下」。

武漢肺炎疫情延燒，大家都戴口罩。 記者何定照／攝影
武漢肺炎疫情延燒，大家都戴口罩。 記者何定照／攝影
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日本警視廳過去也曾宣導「戴口罩眼鏡不起霧」的小技巧，一個方法是將口罩上方壓條處向內摺起，另一個則是將衛生紙對摺後放在眼鏡和鼻樑間，兩者都能減少霧氣產生，有此困擾的民眾不妨嘗試看看。

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