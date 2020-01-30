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除夕值勤收到紅包！客運司機超感動 網讚：這種人不多了

2020-01-30 10:08聯合新聞網 綜合報導

一名客運司機在除夕值勤時，竟收到客人給的紅包，讓他相當驚訝及感動。 圖截自「爆料...
一名客運司機在除夕值勤時，竟收到客人給的紅包，讓他相當驚訝及感動。 圖截自「爆料公社」
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農曆過年期間，許多人在家放假過年時，但還有一部分人必須上班堅守工作崗位，一名客運司機在除夕值勤時，竟收到客人給的紅包，讓他相當驚訝及感動。

一名網友在「爆料公社」發了一張照片，只見照片中放向盤上擺了一個紅包，裡面則是100元鈔票，他是一位客運司機，在除夕值勤時，竟意外遇到一位客人給他紅包並向他說「辛苦了」，讓他相當驚訝「當時真的被你驚訝到」，同時也很感動。

原po表示，當下他感動得不知所措，這舉動已讓他心滿意足，金額不是重點，本來想把紅包還給這位乘客，但是她卻不收回去，網友也建議，收下就好，「別辜負他人的好意」。

有其他在春節時上班的司機，也同樣拿到了紅包，「我前天也收到乘客包的紅包」、「新年快樂，我是小黃司機過年我收到一個紅包」。

有網友則稱讚這位乘客，「金額我想很多人負擔的起，但是有這份心意的人卻不多，辛苦你了」、「有這種體諒心的已經不多，真的」、「金錢不是重點 重點是這舉動瞬間疲憊感都沒了」、「當下心一股暖流經過」、「禮輕情意重」。

有網友也相當感謝原po，「辛苦了，如果沒有你們… 或許很多人都無法順利的回家團圓」、「辛苦了，感謝你們！」。

紅包春節運將

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